Военные США резко увеличили число разведывательных полетов возле одной страны

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) резко увеличили число разведывательных полетов у берегов Кубы. Об этом, проведя анализ авиационных данных, сообщает телеканал CNN.

С начала февраля ВМС и ВВС Соединенных Штатов по меньшей мере совершили 25 таких полетов с использованием пилотируемых самолетов и беспилотников. Больше всего разведывательных вылетов было рядом с двумя крупнейшими городами Кубы — Гаваны и Сантьяго-де-Куба.

Основная часть полетов совершалась на морских патрульных самолетах P-8A «Посейдон», предназначенных для наблюдения и разведки, а также на RC-135V «Ривет Джойнт», которые специализируются на радиотехнической разведке.

«Эти полеты примечательны не только тем, что они совершаются вблизи побережья, что позволяет вести за ними наблюдение, но и тем, что они появились внезапно — до февраля такие полеты в этом районе были крайне редки — и в неподходящее время», — отмечает телеканал.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Кубы Бруно Родригес Паррилья рассказал о «геноцидных намерениях» США.