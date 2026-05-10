На территории Израиля замечены самолеты-заправщиков ВВС США

Наблюдается значительное присутствие самолетов-заправщиков ВВС США (моделей Boeing KC-135 Stratotanker и KC-46A Pegasus) на территории Израиля. Иранские власти расценивают эти перемещения как признак подготовки к возможному возобновлению активных боевых действий.

© U.S. Air Force

Ранее, в апреле, на фоне прекращения мирных переговоров с Ираном в Израиле уже отмечалась массовая посадка десятков американских воздушных танкеров.

Соответствующую информацию, как сообщалось, распространил один из телеграм-каналов, указавший, что данные самолеты были замечены в международном аэропорту имени Бен-Гуриона под Тель-Авивом.