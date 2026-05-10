В Минобороны рассказали, сколько раз ВСУ обстреляли позиции ВС РФ в перемирие

По информации Министерства обороны России, украинские вооруженные силы за прошедшие сутки осуществили 676 артиллерийских обстрелов позиций российских войск. Для атак применялись артиллерийские орудия, системы залпового огня, минометы и танки. Кроме того, зафиксировано 6331 воздействие с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как следует из сообщения пресс-службы, ВСУ предприняли восемь попыток атаковать российские подразделения. Общее число нарушений режима прекращения огня в зоне специальной военной операции превысило 16 тысяч.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что предложение США объявить перемирие с 9 по 11 мая является обоснованным. Российский лидер отметил, что Москва незамедлительно согласилась с данной позицией, озвученной американским лидером Дональдом Трампом.

Также Путин сообщил, что на текущий момент Минобороны РФ не информировало его о провокациях со стороны Киева в День Победы. Доклад от военного ведомства будет получен после проведения мероприятий, приуроченных к 9 Мая.