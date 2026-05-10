Появились  подробности  отставки главы Минобороны Латвии

В Риге произошли серьезные перестановки в силовом блоке. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о потере доверия к министру обороны Андрису Спрудсу и потребовала его отставки. Причиной такого решения послужила целая серия инцидентов, связанных с падением беспилотных летательных аппаратов на территории страны, что, по мнению главы правительства, обнажило неспособность политического руководства оборонного сектора гарантировать безопасность воздушного пространства. Спрудс уже написал заявление об уходе вечером в воскресенье, 10 мая.

В своем заявлении, опубликованном в социальных сетях, Силиня подчеркнула, что оборонный сектор Латвии, на который выделяются колоссальные бюджетные средства (почти пять процентов ВВП), должен отныне управляться исключительно профессионалами, а не политиками, использующими популистскую риторику. «Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал», — написала премьер.

На освободившуюся должность Эвика Силиня предложила кандидатуру полковника национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, и тот дал свое согласие. В своем посте премьер подробно остановилась на достоинствах нового кандидата: «Его предыдущий опыт службы в вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине вселяют уверенность в том, что национальной обороной будут руководить компетентно».

Формальным поводом для отставки Спрудса стали события четверга, когда ВСУ предприняли попытку атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Российские средства ПВО и РЭБ зафиксировали движение шести беспилотников, а также двух французских истребителей Rafale и двух F-16, которые сопровождали их над территорией Латвии. В итоге пять беспилотников пропали с радаров именно в районе латвийского города Резекне на востоке страны, где, по данным полиции, один из аппаратов упал на объекте хранения нефтепродуктов. Шестой дрон вошел в российское воздушное пространство и был сбит.

