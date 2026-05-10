Вооружённые Силы Российской Федерации зеркально отреагировали на нарушения режима перемирия со стороны украинских формирований. Ответные удары наносились по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерийским и миномётным расчётам, а также по пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны России подвели итоги боевой работы группировок за минувшие сутки.

В зоне ответственности группировки войск «Север» поражены живая сила и техника двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка и Малая Корчаковка Сумской области, а также подразделений в Харьковской области (Волчанские Хутора, Ветеринарное, Покаляное). Противник на этом направлении лишился до 80 военнослужащих, одной боевой бронированной машины, пяти автомобилей, РСЗО, двух зенитных ракетных комплексов и трёх станций радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Запад» в ходе ответных ударов нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ в районе населённого пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны здесь составили до 60 военнослужащих, один танк, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии западного производства и семь станций РЭБ. Группировки «Южная» и «Центр» доложили о потерях ВСУ более 60 и свыше 290 военнослужащих соответственно.

На восточном и южном флангах ситуация также складывалась не в пользу Киева. В зоне ответственности группировки «Восток» украинские войска потеряли до 230 солдат, а в зоне группировки «Днепр» – до 15 военных. Таким образом, совокупные безвозвратные и санитарные потери противника на всех направлениях боестолкновений достигли внушительной величины.

В российском регионе сообщили о нарушении Киевом перемирия

Согласно сводке Министерства обороны России, общие суточные потери ВСУ в результате ответных ударов российских группировок составили порядка 735 военнослужащих. Кроме того, уничтожены десятки единиц автомобильной и бронированной техники, артиллерийские системы западного образца, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, что существенно снижает боеспособность украинской армии на наиболее активных участках линии соприкосновения