Анализ спутниковых снимков показал, что Иран нанес значительно больший урон военным базам США на Ближнем Востоке, чем признают в Пентагоне. Об этом пишут обозреватели Марк Эспаньол, Оскар Гутьеррес в статье для испанской газеты El País.

США в субботу, 28 февраля, нанесли ряд ударов по территории Ирана. В последующие семь недель американские военные продолжили атаковать объекты военной и гражданской инфраструктуры Исламской Республики.

КСИР в ответ начал операцию «Честное обещание-4», запустил свыше 100 волн ракет и дронов различных типов по американским базам в макрорегионе.

В Пентагоне по итогам операции заявили, что затраты на кампанию составили 25 млрд долларов, в ходе боевых действий погибли 13 и получили ранения 400 военнослужащих.

На все попытки сенаторов от Демпартии прояснить ситуацию, раскрыть детали, последовали обвинения в непатриотичности, пацифизме, стремлении подорвать боевой дух армии.

Авторы статьи отметили, что публика в целом получила информацию только о повреждениях, полученных морскими портами, воздушными гаванями, жилыми районами.

Вместе с тем, ни Сенат США, ни общественность не получили полные данные о реальных потерях, о количестве поврежденных объектов на военных базах. В связи с этим, заметили обозреватели, журналисты ряда изданий начали собственное расследование.

Аналитики The Washington Post изучили спутниковые снимки и насчитали на них 228 частично или полностью уничтоженных объектов. В перечне оказались склады, радары, казармы, вышки, штабы, аналитические центры.

Репортеры CNN заявили, что как минимум 16 из 27 американских баз были поражены иранскими ракетами.

Обозреватели уточнили, что самым тяжелым ударам подверглись четыре базы — две в Бахрейне (штаб-квартира Пятого флота и авиабаза), две в Кувейте.