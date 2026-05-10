Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

Вооруженные силы (ВС) России зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что ответные удары наносились по огневым позициям реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии и минометов, а также по пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 9 мая начало действовать перемирие между Россией и Украиной, которое должно продлиться до 11 мая. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что с момента вступления в силу перемирия ВСУ совершили многочисленные обстрелы, в том числе с использованием БПЛА. По данным ведомства, украинские войска в общей сложности 1173 раза обстреляли позиции российских войск и нанесли 7151 удар беспилотниками.