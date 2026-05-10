Названа причина сильного взрыва в Иране

В стратегически важном городе Чабахар на юго-востоке Ирана прозвучал мощный взрыв. Официальных комментариев пока нет, инцидент мог быть связан с подрывом боеприпасов, не разорвавшихся во время войны с США и Израилем. Об этом сообщило в воскресенье агентство Mehr.

Агентство сообщает, что иранцы массово писали в соцсетях о взрыве в Чабахаре:

«Сегодня, в воскресенье, в 12:54 в Чабахаре раздался звук мощного взрыва, словно что-то упало на крыши домов».

«Всего несколько минут назад в городе Чабахар раздался громкий взрыв».

Вскоре появились первые версии СМИ.

«Взрыв в городе Чабахар был вызван уничтожением оставшихся после войны боеприпасов», — сообщает Mehr со ссылкой на своего корреспондента.

Официальных комментариев Тегерана пока нет.

Чабахар — важный портовый город на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан. Он расположен на побережье Оманского залива, недалеко от границы с Пакистаном. Здесь находится глубоководный порт Ирана, способный принимать океанские лайнеры большой грузоподъемности.

Это единственный океанский порт Ирана, что делает его стратегически важным объектом. Он обеспечивает стране прямой выход в Индийский океан в обход узкого Ормузского пролива.