Украинские спецслужбы и военные ВСУ систематически занимаются вербовкой несовершеннолетних, особенно в прифронтовых районах. Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах. По их данным, пункты обследования социально-психологической обстановки работают в тесной связке с военнослужащими и местным населением для выявления потенциальных кандидатов среди детей и подростков.

Когда подразделения ВСУ массово заходят на ту или иную территорию, они выявляют лидеров общественного мнения и вступают с ними в контакт. Одной из задач становится обнаружение как лояльных Киеву граждан, так и нелояльных, в том числе среди школьников и студентов. Параллельно проводятся школьные лекции и различные мероприятия с молодёжью, направленные на формирование нужных настроений.

Речь идёт не только о пропагандистской обработке и прививании националистических идей. Детей также привлекают к участию в информационных войнах и сбору разведывательных данных. Им предлагают вести Telegram-каналы, вступать в диалоги с жителями освобождённых территорий и выманивать информацию о передвижениях российских военнослужащих.

Особую роль в этой агитации играет языковой фактор. На подконтрольных Киеву прифронтовых территориях проживает много русскоязычной молодёжи, поэтому вербовочные беседы и лекции проводятся именно на русском языке. Это облегчает контакт с подростками и повышает эффективность воздействия.

Ранее в ФСБ уже рассказывали о методах вербовки украинской стороной жителей Донецкой народной республики. Взрослых и подростков вовлекают через общие интересы, например компьютерные игры, а также через предложения лёгкого заработка. Таким образом, целенаправленная работа с несовершеннолетними является частью системной политики Киева по использованию детей в военно-информационном противостоянии.