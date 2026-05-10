Армия Ирана заявила о расширении полей сражения против США и Израиля

Майк Габриелян

Иран распространит боевые действия на «новые поля сражений», если США и Израиль возобновят агрессию. Об этом заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, передает РИА Новости.

Представитель ВС Ирана пообещал, что агрессоры столкнутся с «новыми неожиданными способами» ведения боевых действий.

 

«Эти способы включают в себя более новое и продвинутое оборудование, новые методы ведения войны и, что важнее всего, новые поля сражений. Иначе говоря, война придет в такие места, которые враг не мог предвидеть и учесть в своих планах», — заявил Акраминия

 

Он добавил, что за время перемирия Тегеран укрепил военную мощь, обновил список целей и адаптировал боевую подготовку к новым условиям.

 

Также была отремонтирована техника, а войска произвели необходимую передислокацию.

 

Ранее в КСИР заявили, что любое нападение на иранские танкеры и коммерческие суда приведет к мощной атаке по американским базам и кораблям.