Армия Ирана заявила о расширении полей сражения против США и Израиля

Иран распространит боевые действия на «новые поля сражений», если США и Израиль возобновят агрессию. Об этом заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, передает РИА Новости.

Представитель ВС Ирана пообещал, что агрессоры столкнутся с «новыми неожиданными способами» ведения боевых действий.

«Эти способы включают в себя более новое и продвинутое оборудование, новые методы ведения войны и, что важнее всего, новые поля сражений. Иначе говоря, война придет в такие места, которые враг не мог предвидеть и учесть в своих планах», — заявил Акраминия

Он добавил, что за время перемирия Тегеран укрепил военную мощь, обновил список целей и адаптировал боевую подготовку к новым условиям.

Также была отремонтирована техника, а войска произвели необходимую передислокацию.

Ранее в КСИР заявили, что любое нападение на иранские танкеры и коммерческие суда приведет к мощной атаке по американским базам и кораблям.