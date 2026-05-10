Истребитель F-35 США подал сигнал тревоги у Аравийского полуострова

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, в небе у Аравийского полуострова, передает ТАСС. Согласно информации сервиса Flight Radar, самолет с регистрационным номером 13-5067 поднялся в воздух примерно в 11:04 мск, после чего и был зафиксирован тревожный сигнал.

В США разбился истребитель F-35

В настоящее время истребитель находится в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов на высоте около 3 тыс. метров и движется на юго-запад. По данным сервиса, его маршрут проходил над Оманским заливом и территорией Омана.

Пункт вылета и пункт назначения истребителя остаются неизвестными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке.

Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического самолета ВВС США.

Ранее другой самолет F-35A исчез с радаров у побережья Японии после подачи аналогичного аварийного сигнала.