На Украине жестко мобилизовали угрожавшего сотрудникам ТЦК ножом жителя Львова

В социальных сетях распространилась видеозапись, запечатлевшая жесткую мобилизацию во Львове.

Мужчина, оказавший сопротивление сотрудникам военного комиссариата, угрожал им ножом, однако так и не воспользовался оружием. В итоге пятеро представителей территориального центра комплектования и полиции скрутили его, повалили на землю, нанесли удары и затем загрузили в микроавтобус.

Украинский телеграм-канал обратил внимание на тот факт, что у жителя Львова были реальные шансы дать отпор так называемым "ловцам людей".