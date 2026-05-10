Закрывший от дрона товарища на СВО детдомовец получил звание Героя России

Командир разведчиков Михаил Купов, закрывший собой товарища от дрона на специальной военной операции (СВО), получил звание Героя России посмертно. Об этом сообщили ТАСС десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки войск «Север».

Они напомнили, что трое разведчиков под командованием детдомовца Купова в начале марта 2025 года в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) за несколько дней освободили две лесополосы. Когда бойцы отходили во время атаки украинских беспилотников, командир спас сослуживца и был смертельно ранен.

Несмотря на это, Купов продолжил руководить операцией. «Фраза его сказана была в эфир, последние слова: "Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге», — поделились товарищи.

По указу президента России от 28 ноября 2025 года за проявленные мужество и героизм Купову было посмертно присвоено звание Героя РФ. Медаль «Золотая Звезда» передали его близким в начале 2026 года.

Ранее боец «Ахмата» с позывным Адам ценой жизни спас сослуживцев в зоне спецоперации от дрона-ждуна.