От «Буратино» до дронов: как изменилось оружие СВО

Динамика изменения характера боевых действий на фронтах специальной военной операции столь стремительна, что порой её не вполне успевают отслеживать и анализировать даже профессиональные военные эксперты. То, что считалось главным средством поражения противника в 2022-м году, к началу 2023-го почти полностью уступило позиции другим видам оружия, а ныне на поле боя явно доминируют беспилотные летательные аппараты самых различных типов.

Но всё-таки не стоит думать, что, кроме боевых дронов, нет других эффективных систем, способных решающим образом влиять на достижение победного результата.

Согласно статистическим данным, более 70 % потерь в живой силе обе стороны конфликта несут от ударов беспилотниками. Статистика, конечно, штука упрямая, и спорить с ней сродни тому, что пытаться пробить головой стену, даже если на голове каска.

Кстати о касках и прочих элементах пассивной защиты от поражения осколками и пулями на излёте. Ещё лет десять тому назад бронежилет считался атрибутом снаряжения полицейских, бойцов отрядов спецслужб, но никак не солдат на фронте. И дело тут как раз-таки в изменении главных поражающих факторов. Ни один бронежилет не способен защитить от автоматной очереди с короткой дистанции или от выстрела из снайперской винтовки за многие сотни метров. Зато от осколков гранат и даже взорвавшихся на некотором удалении артиллерийских снарядов он нередко спасает. А ныне процент поражения бойцов из стрелкового оружия крайне невелик, если вообще не близок к статистической погрешности.

В первые полтора-два года конфликта на первое место по эффективности неожиданно вернулся «бог войны» – ствольная артиллерия. Сейчас она, конечно, не конкурент беспилотникам, но всё ещё актуальна. Причём настолько, что даже танки фактически оказались переведены в категорию самоходных артиллерийских установок. Хотя, есть обоснованное мнение, что такая ситуация скорее временна, чем имеет тенденцию к усугублению. В конце концов, рано или поздно столь мощную боевую платформу как танк оснастят достаточными для эффективного отражения атак роя дронов средствами пассивной и, что важнее, активной защиты. Но пока речь не об этом…

Достаточно хорошо зарекомендовали себя на полях сражений СВО системы реактивного залпового огня. Ещё лучше - тяжёлые огнемётные системы (ТОС). Их слабое место – относительно небольшая дальность нанесения ударов по позициям противника. Это обстоятельство в ходе боевых действий было учтено. Если ТОС-1 «Буратино» имел максимальную дальность стрельбы 3750 метров, то широко ныне применяемый на СВО ТОС-1А «Солнцепёк» – уже 6 километров.

Его полный залп способен накрывать площадь до 40 тыс. кв. метров. Мобильность и хорошая проходимость позволяют ТОС быстро покинуть место, с которого производилась стрельба, до того, как враг попытается накрыть установку залпами артиллерии или атаковать беспилотниками.

Эффективность «Солнцепёков» не раз доказывалась превращением «неприступных» позиций ВСУ в «братскую могилу» для обороняющего их личного состава.

Также нашим техническим специалистам удалось усовершенствовать авиационные бомбы, запасы которых ещё со времён холодной войны поистине огромны. Присоединение к боеприпасам различного калибра унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) позволило российским самолётам бить по врагу, не только не пересекая линию боевого соприкосновения, но и не долетая до неё десятки километров. В плане защиты от ПВО противника, это крайне важно.

Недавно, впрочем, военные эксперты Рыбарь и Александр Харченко, обратили внимание на то, что эффективность авиабомб с УМПК можно сильно увеличить. Чаще всего авиабомба попадает в цель и сразу взрывается. То есть взрыв происходит на поверхности, и большая часть могущества боеприпаса уходит в воздух, ограничивая потери зарывшегося в землю противника только баротравмами. Если же оснастить бомбы взрывателями с системой задержки взрыва, чтобы она взрывалась уже после того, как глубоко проникнет в грунт – эффективность ударов возрастёт кратно. Будем надеяться, что и этот «апгрейд» скоро будет внедрён и поставлен на поток…