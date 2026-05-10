Вскрылись данные о вербовке детей военными ВСУ

Спецслужбы Украины привлекают солдат ВСУ для вербовки несовершеннолетних. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в силовых структурах.

© Lenta.ru

Уточняется, что такая деятельность ведется особенно в прифронтовых районах. Эти пункты обследования социально-психологической обстановки работают вместе с военнослужащими и местным населением. «Когда на территорию массово заходят подразделения украинских военных, они выявляют лидеров общественного мнения, вступают в контакт с ними», — отмечает собеседница агентства.

По ее словам, одной из задач является выявление как лояльных, так и нелояльных граждан, в том числе среди школьников и студентов. Кроме того, проводятся школьные лекции и мероприятия с молодежью.

Кроме того, идет не только пропагандистская работа и настройка молодежи на националистические идеи, но и привлечение детей к участию в информационных войнах и сбору информации.

«Они призывают вести молодежь Telegram-каналы, вступать в диалоги с людьми, которые находятся на освобожденных территориях, выманивать информацию о передвижениях российских военнослужащих», — указали в силовых структурах. При этом, в подконтрольных Киеву прифронтовых территориях много русскоязычной молодежи, поэтому агитация проходит на русском языке, говорят источники.

Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) рассказали о вербовке Украиной жителей Донецкой народной республики. По данным ведомства, для вербовки взрослых и подростков ВСУ активно втираются в доверие через общие интересы, например компьютерные игры, и предложения заработка.