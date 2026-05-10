Названо основное оружие Ирана в Ормузском проливе

Иран выставил в Ормузском проливе «москитный флот», состоящий из сотен катеров. Об этом пишет Financial Times (FT).

Лодки оснащены легким вооружением, однако на значительной части из них также стоят ракеты малой дальности, способные нанести урон судам. В результате судовладельцы не рискуют отправлять грузы через пролив.

По информации издания, «москитный флот» Исламской Республики стал самой активной компонентой иранского военного флота. Более того, он успешно противостоит гораздо более могущественным Военно-морским силам США, и может сыграть ключевую роль в контролировании Ормузского пролива даже после окончания военных действий.

28 февраля США и Израиль атаковали территорию Ирана. В ответ на массированные ракетные удары Тегеран перекрыл Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.