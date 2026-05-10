Украинские хакеры стали уничтожать данные россиян

Проукраинские хакеры меняют тактику кибератак на российские компании и госструктуры. Об этом сообщают «Известия».

© Lenta.ru

По данным издания, злоумышленники перешли к тактике «выжженной земли», которая подразумевает максимальное уничтожение данных россиян. Как отмечают аналитики, в последнее время участились случаи применения вирусов-шифровальщиков и вайперов, которые приводят к потере информации.

По словам экспертов, характер кибервойны, ведущейся против России, изменился: она стала более системной, изощренной и разрушительной.