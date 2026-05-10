Сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам на западе Украины

Работники территориального центра комплектования (ТЦК) в Закарпатской области открыли стрельбу по представителям местной цыганской общины во время попытки штурма здания.

Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

Инцидент произошёл в посёлке Межгорье после принудительной мобилизации одного из членов общины.

В ответ на действия военкомов у военкомата собралась толпа примерно из 30 человек, попытавшаяся силой проникнуть в помещение.

По его словам, именно в ходе возникшего конфликта военные применили оружие.

«Толпа начала выламывать дверь и попыталась прорваться внутрь ТЦК», — говорится в сообщении журналиста.

