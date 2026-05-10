В США сообщили о секретной военной базе Израиля в Ираке

Израиль при согласии Соединённых Штатов Америки построил в иракской пустыне секретную военную базу для поддержки сил в противостоянии с Ираном.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как следует из публикации, скрытый военный объект активно используется для нанесения регулярных авиационных ударов по территории Ирана.

Обозреватели пояснили, что на базе также дислоцируются специальные спасательные команды, чьей задачей является оперативный поиск катапультировавшихся израильских пилотов.

По словам инсайдеров, в марте секретную базу едва не раскрыл местный пастух, который сообщил о необычной активности вертолётов в данном районе.

6 мая начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил о готовности возобновить широкомасштабную операцию против Ирана.