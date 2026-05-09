Путин: Россия 5 мая передала Украине предложение об обмене пленными

Россия во вторник, 5 мая, передала Киеву предложение об обмене пленными. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Выступая в ходе пресс-конференции в Большом Кремлёвском дворце, российский лидер также отметил, что Москва направила украинской стороне список из 500 украинских военнопленных.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российские и украинские спецслужбы должны активно работать со списками пленных.