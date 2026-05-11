Участник СВО рассказал о боевой работе на передовой

По Красной площади 9 мая в парадном строю прошли отличившиеся в ходе СВО военнослужащие. «МК» продолжает рассказы о них. Знакомьтесь: старший лейтенант Александр Фролов, сейчас воюет в штурмовом подразделении на должность командира взвода. Корреспондент «МК» встретился с ним накануне праздника.

Танкист-орденоносец

Невысокий мужчина с открытым гладко выбритым лицом вежливо улыбается, когда предлагаю ему пообщаться. По характеру - открытый, говорит учтиво и по-доброму, но в голосе слышится твердость, прямолинейность и мужественное спокойствие.

На груди два ордена Мужества. Получил награды еще будучи танкистом.

- Первый орден — когда держали высоту под сильным воздействием противника. Наших три экипажа было. Мы стояли на возвышении и прикрывали наши войска, поскольку видели, где и что по ним работало. Но и нас тоже было видно, поэтому пришлось не сладко, но задачу довели до победного конца, - рассказывает офицер.

Похожая история и со вторым орденом. Брали штурмом небольшой населенный пункт - две-три улицы. Стояла задача - поддержать пехоту огнем. В разгар боя Александр заметил, как часть боевиков выдвинулась, чтобы обойти наши войска - хотели зайти в тыл и ударить исподтишка. Экипаж Фролова тут же среагировал и ударил прямо по скоплению вэсэушников. После нескольких успешных попаданий противник с потерями откатился. А тот «населенник» - населенный пункт, с гордостью отмечает Александр, взяли без потерь.

Танк у меня хороший был, настоящая «рабочая лошадка» - Т-72Б3М. Работает на пределе, задачи выполняет на сто процентов, - с улыбкой вспоминает военный.

«Разговоры» с дронами

Многое офицер может вспомнить из боевой работы танкиста. Но не меньше - из задач в штурмовом подразделении. В зоне СВО он с самого начала, с 2022 года. Застал и «эпидемию» дронов. Сейчас, говорит, без них уже сложно представить любую боевую задачу, но противник использует это оружие, не жалея. Небо в дронах постоянно.

- Изредка, когда в небе ничего не летает, становится даже не по себе от тишины. Видать, что-то противник замыслил, - признается штурмовик. - А так, постоянно что-нибудь приходится сбивать, и разведдроны и «эфпивишки» - FPV-дроны. Но нужно сказать, мы тоже даем им жару своими «птичками».

Бороться с коптерами (мини-вертолеты) и «крыльями» (беспилотники самолетного типа) приходится днем и ночью. Чаще всего у Александра и его сослуживцев это короткий диалог на языке стрелкового оружия. Хорошо поднаторели сбивать дроны из помпового ружья - дробь густо «ранит» беспилотник. А по «крыльям» и гексакоптерам, что летают значительно выше, работают очередью из автомата или пулемета. Говоря об этом, собеседник вспоминает, как однажды сбил не глядя разведывательное «крыло».

- Дело ночью было, тьма кромешная. Нас трое ребят стояло на позиции. Слышим - летит негодяй. Он нас наверняка видел, мы его - нет. Решили хотя бы попытаться отстреляться, целились на звук. И тут - хлоп! Получилось, - пожимает плечами офицер.

«Штурмовая» специальность

За последнее время ему довелось принимать участие в трудных боях в должности командира мотострелкового взвода. Освобождали населенные пункты, различные укрепления в лесистой местности. Везде, говорит собеседник, были свои нештатные случаи, но всегда удавалось одержать верх.

Говорит, что подготовиться к штурму так, чтобы все прошло абсолютно гладко невозможно. В реальном бою все происходит быстро и неожиданно, поэтому готовым нужно быть ко всему. Тем не менее, перед любым, даже небольшим, наступлением штурмовики тщательно планируют маршрут, тактику взаимодействия подразделений. В определенных случаях подолгу оттачивают действия на полигонах. Так удается если не достигнуть «идеального» штурма, то хотя бы к этому идеалу приблизиться.

- Обязательно проверяем все по картам и по картинке с дронов-разведчиков. Все до мелочей, вплоть до того, где можно переждать в каком-нибудь укрытии, где лучше зайти, куда отойти на случай прилета и так далее, - уточняет офицер.

Александр добавляет - каждый штурм у них как первый. И к неожиданностям бойцы давно уже привыкли.

- А как морально подготовить себя к предстоящей встрече с врагом?

- Здесь и особой подготовки не нужно, мы всегда заряжены на работу. Лично я поддерживаю себя мыслью, что с нами Бог. Мы за правду боремся, поэтому он нас оберегает. Эта идея помогает побороть волнение.

Мой собеседник рассказывает пример из боевой работы. Поразило, насколько «обыденно» он описал ситуацию. Наши войска заняли один из поселков, и с лету решили взять штурмом соседнее поселение. Группа старшего лейтенанта Фролова выдвинулась на заданную точку. Нужно было прикрыть подход основных сил, дождаться подкрепления и отбить «населенник».

- По нам заработало все. И артиллерия, и дроны ВСУ. Даже «Баба Яга» залетала на «огонек». Впрочем, стандартный набор. Ничего, отбились, группу я довел благополучно. Говорю же, ангелы-хранители были на нашей стороне, - спокойно говорит офицер.

- Где труднее воевать - в лесах или в городских «джунглях»?

- Я думаю, что выберу все-таки второе. Да, в лесу растительность, она может защитить от некоторого оружия врага. Но в условном городе куда больше укрытий. Пусть дроны там летают будь здоров, но и у нас лучше и видимость, и маневренность. Мы же работаем зимой и летом, и в холодную пору деревья не особо-то помогают укрыться. А постройки - они всегда постройки.

Главные истоки сил

Большую моральную поддержку, говорит военный, бойцы получают друг от друга. Из одного котелка, как говорится, едят. Прикрывают друг другу спины в сложных и непредсказуемых боях. Доверие максимальное. В основном в перерывах между боевыми задачами обсуждают прошедший или предстоящий штурм. Но и просто побеседовать за чаем на отвлеченные темы тоже случается.

Еще больший приток сил Александр получает от семьи. Старается при любой возможности созвониться с домочадцами. Жена и сын всегда рады доброй весточке от отца семейства. Особенно, если подолгу не удается выйти на связь. И ему всегда интересно, как обстоят дела дома.

- Очень тронуло, жена рассказывала, как сын в секции ответил, он у меня на бокс ходит. У него спросили, мол, а папа твой где? А он гордо так говорит - мой папа Родину защищает, - с ноткой отеческой гордости говорит военный.

В первую очередь, делится Александр сокровенным, хочет воспитать сына порядочным и честным человеком. А еще - чтоб мог за себя и близких постоять. Словом, растит настоящим защитником семьи. Да и сам своим примером показывает, что значит надежное мужское плечо.

Участие в параде на Красной площади, не скрывает Александр, большая честь. Говорит, это еще раз напоминает о том, чьим потомком ты являешься. Для него самого главным «азимутом» в жизни был отец. В свое время он тоже участвовал в боевых действиях.

- Многого он мне не рассказывал, по понятным причинам, не хотел бередить воспоминания. Но то, что рассказывал, всегда воодушевляло. Для меня всегда он оставался примером, - говорит штурмовик.

Во многом благодаря ему совсем юный Александр с достоинством примерил свои первые погоны - суворовца. С тех пор ни разу не пожалел, что пошел по военной стезе. Как с толикой юмора он сам говорит, «со школьной скамьи надел погоны, так в них и остался».

Бои боями, а пройти маршем по Красной площади, признается, тоже ответственная задача. И большая гордость. В первую очередь, уточняет, гордится не за себя, а за всех наших воинов, которые сейчас выполняют долг за «ленточкой».