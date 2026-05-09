Индия провела успешные испытания аналога «Орешника»

Индия успешно провела летные испытания модернизированной ракеты Agni, оснащенной технологией разделяющихся головных частей индивидуального наведения (MIRV). Об этом сообщило индийское министерство обороны.

Испытания прошли у побережья штата Одиша на востоке страны. Ракета несла несколько боевых блоков, которые были нацелены на разные объекты в акватории Индийского океана.

Технология MIRV позволяет одной ракете доставлять несколько боеголовок к различным целям одновременно, отметили в минобороны Индии.

Глава ведомства Раджнатх Сингх поздравил вооруженные силы страны с успешным проведением испытаний.