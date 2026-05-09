Индия испытала баллистическую ракету Agni с разделяющимися ядерными боеголовками

Индия провела успешное лётное испытание баллистической ракеты Agni, способной нести несколько ядерных боезарядов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Запуск ракеты, оснащённой разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (MIRV), был осуществлён накануне с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе (штат Орисса). Учебные боеголовки после разделения головной части были направлены на различные цели в Индийском океане. По данным местных СМИ, ракета пролетела примерно 3,5 тысяч километров в южном направлении.

В настоящее время Индия располагает несколькими типами баллистических ракет семейства Agni: Agni-I (дальность 750 км), Agni-II (2 тыс. км), Agni-III и Agni-IV (4–4,5 тыс. км), а также Agni-V (5 тыс. км). Все они способны нести ядерную боеголовку. Испытанная усовершенствованная ракета с технологией MIRV (разделяющаяся головная часть индивидуального наведения) позволяет одной ракете поражать несколько целей на большой территории, что значительно повышает обороноспособность страны.

Индия входит в число стран — членов «ядерного клуба» и последовательно развивает свои ракетные технологии. Испытания прошли на фоне растущей напряжённости в регионе и необходимости поддержания стратегического баланса с соседними государствами, также обладающими ядерным оружием.