Средства ПВО за неделю сбили 3556 дронов ВСУ над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 3556 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные министерства обороны РФ.

По информации агентства, наибольшее количество дронов ВСУ были ликвидированы 6 и 8 мая, 605 и 749 БПЛА соответственно. Подавляющее количество атак беспилотников было осуществлено на европейскую часть России. До этого в Кремле заявили, что вопрос о продлении перемирия на Украине пока не поднимался.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действующие договоренности ограничены тремя днями — с 9 по 11 мая. Инициатива временного перемирия была предложена 4 мая президентом России Владимиром Путиным к 81-й годовщине Победы.

Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном режиме прекращения огня между Россией и Украиной — с 9 по 11 мая. По данным Минобороны РФ, с момента установления перемирия в зоне специальной военной операции было зарегистрировано более 16 тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.