Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут удары по Сибири после окончания перемирия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр в своем Telegram-канале.

Бровди прокомментировал объявленное президентом США Дональдом Трампом трехдневное перемирие с 9 по 11 мая и пригрозил ударами вглубь территории России после истечения срока. Он также упомянул указ президента Украины Владимира Зеленского, «позволяющий» провести парад Победы в Москве, и заявил, что СБС ВСУ начали «праздновать парад заранее» попытками ударов по объектам инфраструктуры в российских регионах.

«Сибирь хоть и за [Уральскими] горами, но ничего не за горами. Дальше будет, 72 часа — не вечность», — пригрозил украинский командир.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала весь мир услышать предупреждение Москвы Зеленскому, угрожающему параду Победы, и осознать важность момента. Она назвала заявления украинского политика экстремистскими и террористическими.