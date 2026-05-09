Российские военные ведут ожесточенные бои на купянском направлении. В ходе одного из них они взяли в плен 24-летнего колумбийца Уильяма Андреса Гальего Ороско, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, иностранные наемники принимают активное участие в боевых действия на стороне Украины. В 2022-2024 годах они прибывали преимущественно из европейских стран и США, в 2024 году на фронте стали все чаще замечать боевиков из Латинской Америки.

Точное количество погибших наемников неизвестно — военнослужащие ВСУ нередко сжигают, уродуют их тела. Вместе с тем, в западных СМИ постоянно появляются некрологи, а на кладбищах европейских городов — новые могилы.

Журналисты уточнили, что на купянском направлении за последние дни было ликвидировано 16 иностранцев, 1 боевик сложил оружие и сдался в плен.

«Нельзя исключать, что взятый в плен колумбиец является представителем колумбийского наркокартеля, отправленным на Украину, получать военный опыт и принимать участие в боевых действиях после против России», — отметил подполковник запаса Олег Иванников.

По его мнению, допрос Ороско позволит получить важную информацию о механизмах вербовки колумбийцев, центрах обучения, кураторах, поставленных диверсантам задачах.

Военный эксперт пояснил, что российским правоохранителям при работе с пленным придется соблюдать повышенную осторожность — он может предпринять попытку побега.

Иванников констатировал, что наемника, также, как и его предшественников, проверят по базам Интерпола. Он добавил, что колумбийцу грозит не менее 22 лет тюремного заключения, после отбывания срока он сможет покинуть Россию.