Стало известно, на какой шаг пойдет Бельгия ради Украины

Брюссель передаст Киеву все оставшиеся на вооружении королевства истребители F-16, заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен. Об этом пишет журнал Vif.

Министр напомнил, что несколько лет назад правительство пообещало отправить ВСУ боевые самолеты. Вместе с тем, ни одна машина королевство не покинула.

По его словам, обещание все же будет выполнено — к 2029 году. В общей сложности, планируется отправить 53 самолета, 7 из них (трое списанных, 4 в нелетном состоянии) поступят до конца 2026 года.

Журналисты уточнили, что задержка с поставками вызвана тем, что США пока не направили в Бельгию нужное количество истребителей F-35, заказанных в 2018 году.

Бельгия оказала помощь Украине подешевле

Ранее сообщалось, что в 2023-25 годах Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия заявили о намерении передать Киеву до 60 самолетов.

Большая часть истребителей пока не поступила на Украину — поставки задержала не только Бельгия, но и Норвегия.