Во время трансляции парада Победы показали работу Вооруженных сил России в зоне СВО

Во время трансляции парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне показали работу подразделений Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО).

После речи президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве были показаны кадры работы бойцов ВС РФ, выполняющих задачи в зоне СВО. В частности, зрители могли увидеть действия российских артиллеристов, бойцов войск беспилотных систем, а также услышать их поздравления с Днем Победы.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о начале Великой Отечественной войны. Он назвал 22 июня 1941 года одной из самых трагических дат в истории страны.