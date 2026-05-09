Fars: в Ормузском проливе произошли отдельные стычки сил США и Ирана

Единичные боестолкновения между военными США и Ирана произошли в акватории Ормузского пролива. Об этом сообщает информационное агентство Fars.

«В течение последнего часа в Ормузском проливе происходят спорадические столкновения между иранскими вооруженными силами и американскими судами», — говорится в сообщении.

Информация о возможных жертвах и масштабе инцидента на данный момент не раскрывается. Официального подтверждения из Пентагона пока не поступало.

Инцидент произошёл на фоне многолетней напряженности вокруг контроля над Ормузским проливом — стратегически важной артерией, через которую проходит около 20% мировой нефти.

Формально между Ираном и США действует перемирие от 7 апреля 2026 года, однако обе стороны уже нарушили его — США нанесли удары по иранским танкерам, Иран обстрелял американские эсминцы. Из-за блокады пролива, через который идет пятая часть мировой нефти, цены на топливо резко выросли, а конфликт перекинулся на сушу — ОАЭ наносят удары по иранским портам, Иран атакует объекты в ОАЭ.