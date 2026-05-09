На подлете к Москве уничтожили беспилотники

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В пятницу Собянин заявил, что средства ПВО успешно отразили атаку 107 дронов, направлявшихся в сторону Москвы.

8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне на подлете к столице сбили не менее 41 беспилотника.

До этого Собянин заявил, что эффективность систем противовоздушной обороны, установленных вокруг Москвы, составляет 99,9%. Он отметил, что системы ПВО в других странах не достигли результатов, аналогичных московским.

Ранее дрон попал в многоэтажку в Подмосковье.