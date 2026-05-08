Министр обороны Бельгии пообещал Киеву 53 истребителя F-16 к 2029 году

Министр обороны Бельгии Те Франкен заявил, что к 2029 году королевство намерено передать Украине все 53 имеющихся у Бельгии истребителя F-16. Об этом пишет журнал Vif со ссылкой на главу оборонного ведомства.

Европейская страна пообещала передать Киеву все свои истребители F-16
При этом министр признал, что, несмотря на обещания, данных два года назад, Киеву до сих пор не передали ни одного самолета.

Также отмечается, что первые семь машин должны прибыть в 2026 году. Из них четыре самолета будут поставлены в небоеспособном состоянии — их предполагается использовать как учебные тренажеры.

Издание подчеркивает, что на текущий момент Бельгия не отправила Украине ни одного F-16, хотя прежнее правительство обещало Владимиру Зеленскому направить первые два истребителя еще в 2024 году.

Причину задержки связывают с переносами поставок заказанных Бельгией у США самолетов F-35. Эти машины предназначены для замены всего парка F-16, большая часть которого уже выработала ресурс.

До этого основатель украинской инвесткомпании FinPoint Сергей Будкин заявил, что Украине грозит нехватка топлива для самолетов из-за конфликта на Ближнем Востоке.