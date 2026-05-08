В Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали группу колумбийских наемников, входивших в состав националистического батальона «Карпатская сечь». В ходе боестолкновения, произошедшего в конце апреля 2026 года, штурмовая группа иностранцев была практически полностью уничтожена.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, наступление отразили бойцы отряда «Шторм» 7-го отдельного мотострелкового полка. «Всего их прибыло 42, 18 наступали, 16 уничтожили точно, один — в плену», — сообщил собеседник агентства. По данным ведомства, наемники находились в оперативном подчинении бригады нацгвардии «Хартия», которая испытывает острый дефицит личного состава.

Уничтоженное подразделение «Карпатская сечь» известно своей приверженностью праворадикальным идеям. Собеседник издания уточнил, что батальон считает себя наследником организации 30-х годов, сотрудничавшей с нацистской Германией. Многие боевики формирования ранее уже были заочно осуждены российским судом за пытки и убийства пленных.

В ходе боя один из иностранцев предпочел сдаться, в то время как другого ликвидировали его же соратники.

«В плен сдался Уильям Андрес Гальего Ороско, позывной Cantor, 2002 года рождения. Ранее наемник считался ликвидированным. Выбрал жизнь. Второго звали Франциско, был ранен, ему наши бойцы оказали помощь, но ВСУ потом убили его дроном "Баба-Яга"», — рассказал представитель силовых структур.

По официальным данным, на стороне Киева воюют тысячи латиноамериканцев, которых заманивают обещаниями высоких выплат. Однако на практике наемников используют на самых опасных участках фронта.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявлял, что в рядах ВСУ числятся около 7 тысяч его соотечественников. При этом родственники погибших часто сталкиваются с отказами в выплате компенсаций под различными формальными предлогами.