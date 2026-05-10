Зеленский утверждает, что Киев готовится к обмену военнопленными
Владимир Зеленский утверждает, что Киев готовится к обмену военнопленными в формате «тысяча на тысячу».
«Обмен пленными «тысяча на тысячу» готовится», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Зеленского, гарантии проведения обмена на себя брала американская сторона.
9 мая в ходе своего выступления президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона 5 мая передала Киеву предложение об обмене пленными.
Глава государства отметил, что Москва сразу согласилась с предложением главы американской администрации Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня с Украиной и об обмене военнопленными.
Также в ходе пресс-конференции 9 мая президент России заявил, что от Украины не поступало никаких предложений по обмену военнопленными.