Силы ПВО за шесть часов сбили 71 украинский беспилотник над Россией

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за шесть часов сбили 71 украинский беспилотник над территорией страны.

По данным ведомства, с 14:00 до 20:00 мск дроны были уничтожены над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что средства ПВО с 07:00 до 14:00 мск сбили 145 украинских беспилотников над 15 российскими регионами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары ВСУ по мирной инфраструктуре и гражданским объектам являются проявлением террористической природы киевского режима.