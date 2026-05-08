Стало известно об эпизодических столкновениях Ирана и США в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

«В Ормузском проливе уже несколько часов происходят эпизодические столкновения между Вооруженными силами Ирана и американскими судами», — говорится в материале.

Иных подробностей о характере столкновений агентство не привело. Понесла ли какая-либо из сторон потери, неизвестно.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) заявило, что американские силы нанесли удары по двум иранским танкерам, пытавшимся прорвать морскую блокаду и зайти в порт Ирана.