Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь по сослуживцам, которые дезертировали у Рясного Сумской области и пытались укрыться около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря. Об этом ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что солдаты самовольно покинули позиции спустя три часа после убытия проводника из сержантского состава 119-й отдельной бригады территориальной обороны. Они попытались укрыться в лесном массиве, однако по ним открыли огонь из стрелкового оружия их сослуживцы.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения, состоящие из пойманных дезертиров и бывших заключенных.

До этого стало известно, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Это составляет почти четвертую часть численности украинской армии.