Сырский в панике: русские наступают по всему фронту

Ситуация на линии боевого соприкосновения характеризуется масштабным давлением со стороны российских войск.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о переходе инициативы к армии России практически на всех участках.

«Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Противник активизировал наступательные действия фактически по всему фронту и проводит перегруппировку войск», — написал он в своем Telegram-канале.

Сырский подчеркнул, что наиболее критическая обстановка сложилась под Красноармейском (Покровском), где сосредоточено около 106 тысяч российских военнослужащих. По словам главкома, высокая активность штурмовых действий сохраняется также на Купянском и Константиновском направлениях.

Ранее Александр Сырский и Владимир Зеленский посетили Александровское направление на стыке трех областей. В ходе поездки руководство страны констатировало, что наступательные действия не прекращаются по всей линии боевого столкновения.