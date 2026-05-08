Названа особенность в соблюдении режима прекращения огня по случаю Дня Победы

Объявленное по случаю Дня Победы перемирие не подкреплено механизмами контроля.

На это в комментарии «Ленте.ру» указал главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.

«Подобные перемирия почти никогда не подкрепляются механизмами контроля, что делает режим прекращения огня крайне уязвимым», — объяснил он.

По словам политолога, режим прекращения огня 8-9 мая скорее является политическим жестом. Подобные инициативы лишь позволяют сторонам заявить о готовности снизить напряженность. Однако у России и Украины нет согласованного механизма проверки нарушений во время перемирия, и каждая из сторон будет, вероятно, трактовать происходящее в свою пользу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности придерживаться перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. По его словам, украинские войска будут действовать зеркально.