Глава МИД Италии назвал условие усиления НАТО
Европе нужно американское присутствие для усиления НАТО.
Об этом министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил госсекретарю США Марко Рубио, передает Sky TG24.
При этом он отметил, что со стороны Европы также требуется твердая приверженность альянсу.
Глава МИД Италии добавил, что Европе и Италии нужна Америка, но и США нужна Европа.
Ранее Таяни в соцсети X раскритиковал очередные нападки президента США Дональда Трампа на Папу Римского. Таким образом он отреагировал на слова главы Белого дома о том, что понтифик «ставит под угрозу многих католиков и людей». Он выразил поддержку словам и действиям Папы Римского, отметив, что правительство Италии разделяет его видение и стремится к установлению мира и стабильности путем дипломатии.