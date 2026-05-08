На Украине назвали причину острой нехватки ракет для ПВО

Украина столкнулась с острой нехваткой ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками. Представители Воздушных сил постоянно работают и в Рамштайне, и в других переговорных группах, где приходится просить даже по несколько — 5–10 — ракет для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других, поскольку расходы боеприпасов очень велики», — пожаловался Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что в настоящее время пусковые установки ПВО у украинских военных в лучшем случае полупустые. По его словам, Киев столкнулся с нехваткой западных ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что ВСУ начали экономить ракеты ПВО в ущерб результативности. Вместо 2-4 ракет они используют по одной ракете.