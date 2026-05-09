Как Россия отмечает 81-ю годовщину Победы

9 мая в Москве пройдет военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в рамках мероприятия было принято несколько новых правил и изменений.

Главные особенности парада

Только пешие расчеты

В 2026 году на параде будут присутствовать только пешие расчеты из военнослужащих высших военных учебных заведений. Как уточнили в Минобороны России, «в связи с текущей оперативной обстановкой» в параде не будут принимать участие воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ и кадетских корпусов.

Авиафинал

Это касается и колонны военной техники. Однако авиационная часть парада останется на месте. Ожидается, что в финале мероприятия в небе над Красной площадью пролетят пилотажные группы.

Дистанционное присутствие

Кроме того, в телетрансляцию парада будут включены кадры с военнослужащими в зоне СВО.

Дипломатический контекст

Подтверждено, что гостями парада станут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик.

Кроме того, ожидается визит в Россию премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Сам политик заявил, что хочет возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, но посещать парад Фицо не планирует.

При этом, ранее в Кремле заявили, что Москва не рассылала приглашений на парад, но некоторые иностранные политики сами пожелали посетить Россию в дни празднования Победы.

Ретроспектива: как менялся парад в последние годы

Отметим, что правила проведения военных парадов в России регламентируются главой 10 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил РФ. Эти правила устанавливают, что в Москве и Санкт-Петербурге проведение парадов регламентируется особыми инструкциями.

В истории проведения парадов на День Победы уже были примеры изменений в регламенте. Например, в 2020 году из-за пандемии коронавируса традиционные для 9 мая мероприятия в Москве были перенесены в онлайн-формат. Военный парад на Красной площади был перенесен на 24 июня. Особые правила также действовали в 2023-2025 годах — в нескольких субъектах России мероприятия отменили по соображениям безопасности.

Кроме того, парады на 9 мая в том виде, в каком мы их знаем, появились только в 2008 году. После окончания Второй мировой войны 9 мая в СССР объявили выходным днем. Первый парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года. Следующий парад состоялся только на 20-летний юбилей Победы — 9 мая 1965 года. Следующий — тоже на юбилейную дату в 1985 году. Очередной парад состоялся в 1990 году, затем в 1995. И только в 1996 году парад стал ежегодным, но и тогда в нем еще не принимала участие военная техника. Окончательно современный вид парад принял в 2008 году, когда к пешим колоннам присоединилась колонна с техникой.