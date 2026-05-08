Боец с позывным Мулла 130 дней координировал удары в тылу ВСУ

Российский боец с позывным Мулла 130 дней находился в тылу ВСУ и координировал действия своих подразделений, отказываясь покинуть позицию.

Об этом рассказал военкор RT Влад Андрица.

По его словам, командир предлагал военнослужащему выйти примерно через 40—50 дней после начала операции, однако тот решил остаться, понимая важность передаваемых корректировок для ударов по противнику.

Первые 28 дней Мулла провёл в одной комнате кирпичного здания. Он спал на автомобильных сиденьях и укрывался найденными на позициях ВСУ одеялами.

«Он наговаривает сообщение, командир батальона записывает то, что у него произносит рация, передаёт дальше в штаб», — рассказал Андрица в эфире «Звезды», описывая, как боец поддерживал связь с семьёй.

Военкор также сообщил, что Мулла, являющийся отцом пятерых детей, жил без света и воды практически под носом у противника.

