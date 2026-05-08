Катер-камикадзе ВСУ приплыл в Грецию: осудят ли Афины Украину

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Украине, скорее всего, сойдет с рук инцидент с беспилотным катером у берегов Греции. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

В водах у южного побережья Лефкады в Ионическом море 7 мая был обнаружен беспилотный морской аппарат. Власти Греции идентифицировали его как украинский катер Magura V3.

По предварительным данным, на борту беспилотного судна были детонаторы, но не взрывчатые вещества. Также катер был оснащен антеннами и системами связи. Греческие власти рассматривают несколько сценариев, касающихся назначения беспилотника.

Одна из версий предполагает, что его использовали в операциях по незаконному обороту наркотиков - возможно, в качестве инструмента контрабандистов. Следователи также не исключают, что дрон планировалось использовать для атак на суда, перевозящие российскую нефть.

По мнению Дандыкина, в ЕС смотрят на ситуацию с украинскими дронами «сквозь пальцы». Он указал, что европейские власти признают принадлежность беспилотников Украине, но обвиняют при этом Россию.