Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что РФ может применить против ВСУ ракетные комплексы «Кинжал» и «Искандер» в ответ на ночные атаки 8 мая и на возможные атаки 9 мая. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Прошедшей ночью над Россией было перехвачено 264 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской и Московской областей, Краснодарского края, Крыма, Татарстана и над акваториями Азовского и Черного морей.

Также в Минобороны сообщили, что ВСУ не менее 1365 раз нарушили режим прекращения огня с момента объявленного Россией перемирия. Военные указали, что ВСУ 153 раза обстреляли позиций ВС РФ из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, а также нанесли 887 ударов с использованием беспилотников.

«Удар должен быть жестким, чтобы неповадно было», - так Попов высказался о возможном ответе России.

По его мнению, ответа заслуживают не «отдельные налеты националистических группировок», а комплексные удары «с подачи» Владимира Зеленского и главы ВСУ Александра Сырского.

