Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Кривой Луки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской орденов Славы и Суворова бригады после освобождения населенного пункта Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В поздравительной телеграмме глава российского оборонного ведомства заявил, что подразделения бригады в ходе боевых действий вынудили украинские силы отступить на запад, нанеся им потери.

«В результате ваших решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на Запад», - сказал он.

Белоусов отметил, что соединение выполняет задачи на одном из наиболее сложных участков. По его словам, военнослужащие бригады в ходе специальной военной операции проявляют храбрость и отвагу, а также продолжают наступательные действия, занимая новые рубежи.

Министр обороны также заявил, что память о погибших военнослужащих бригады навсегда останется в истории. В завершение обращения он поблагодарил личный состав за службу и верность присяге, выразив уверенность в дальнейшем выполнении поставленных задач.