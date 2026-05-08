Армия Израиля зафиксировала ракетный обстрел Хайфы

Израильская армия зафиксировала ракетный обстрел с территории Ливана по северу страны, сообщает ТАСС.

Пресс-служба вооружённых сил Израиля уточнила, что одна из выпущенных ракет была успешно перехвачена средствами ПВО, остальные упали в незаселённых районах.

Пострадавших в результате инцидента нет. Однако в ответ на угрозу в нескольких северных районах страны была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в населённых пунктах, расположенных на побережье Средиземного моря от Нагарии до агломерации Крайот рядом с Хайфой.

По информации системы оповещения, тревога в этих районах впервые была объявлена с момента вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и движением «Хезболла», который действует с ночи на 17 апреля.

До этого Армия обороны Израиля ликвидировала боевика у ракетной пусковой площадки в районе Седжуд.

В начале апреля по северным районам еврейского государства выпустили шесть снарядов.