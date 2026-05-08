Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на Александровское направление, где провел встречу с личным составом 31-й отдельной механизированной бригады. Он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского об оперативной обстановке на данном участке фронта.

Зеленский заявил, что на этом участке фронта российские военные не снижают интенсивности штурмовых действий.

В ходе визита он обсудил с командирами подразделений текущие потребности бригады. Особое внимание было уделено вопросам службы иностранных наемников, а также внедрению новых технологий. В частности, речь шла о развитии наземных роботизированных комплексов и поддержке инновационных направлений в структуре вооруженных сил. В завершение встречи Владимир Зеленский вручил военнослужащим государственные награды.

Александровское направление, где дислоцируется 31-я бригада, расположено на стыке Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. В последнее время на этом участке фронта наблюдалась высокая активность, включая серию контратак украинских подразделений, однако на текущий момент российские бойцы продвижение сил ВСУ остановили.

В России отреагировали на необычное заявление Зеленского по случаю Дня Победы

Ранее Владимир Зеленский анонсировал ожидаемый приезд в Киев представителей администрации президента США Дональда Трампа, которые, как предполагается, посетят Украину в конце весны или начале лета для обсуждения дальнейших дипломатических и оборонных шагов.