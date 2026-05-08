«Умные бомбы» США для Киева: как может измениться ситуация на фронте

Ситуация с эпизодическим применением Украиной авиации над полем боя может измениться. Как сообщает «Царьград», Госдеп США одобрил продажу Киеву крупной партии планирующих бомб JDAM-ER.

Для ВСУ эти боеприпасы не являются новинкой: бомбы поставляются с 2023 года и систематически применяются. При сбросе с высоты в 12-14 километров дальность планирования бомбы в стандартном варианте достигает 75 километров, а при доработке может быть доведена до 100 километров. Изделие наводится комбинированной системой, однако имеет уязвимость: GPS-приемник может быть забит помехами, из-за чего точность боеприпаса снижается с 10 метров до 30 и более.

Отмечается, что супероружием эти бомбы не являются, однако закупка указывает на планы Киева активно использовать авиацию в будущем. Украинские военные получили как самолета от Запада, так и сохранили часть довоенного парка боевой авиации. Кроме американских F-16 применять JDAM-ER способны МиГ-29 и Су-27 — их использование уже фиксировалось.

«Поставка 1500 комплектов большой роли в зоне боевых действий не сыграет. Здесь больше примечателен факт, что американцы по-прежнему не отказываются поставлять военную помощь т.н. Украине, несмотря на собственное истощение в результате иранской кампании», — заявил «Рыбарь».

С одной стороны, 1,5 тысячи бомб не кажутся внушительным аргументом — по данным ВСУ, ВКС РФ ежемесячно сбрасывают от 6 до 8 тысяч бомб с модулями планирования. Однако следует понимать разницу в применении. Для России такие снаряды являются одном из основных способов компенсировать отставание в тактических дронах. Для противника это будет высокотехнологичным дополнением к имеющимся средствам поражения.

В частности, бомбы могут начать использовать для ударов по заглубленным командным пунктам. Даже если 10% бомб долетят, то речь будет идти об уничтожении десятков пунктов.

Интересна в этой ситуации и позиция США. Белый дом активно заявлял, что остановил военную помощь Украине. Однако нынешняя поставка является не безвозмездной помощью, а продажей американского оружия, которая будет оплачена или самой Украиной, или Европой. Это целиком и полностью укладывается в курс президента Дональда Трампа.

Мониторинговые каналы отмечают, что последний официально утвержденный пакет военной помощи отправлялся Украине в январе 2025 года. При этом военно-транспортной авиации систематически разгружаются в польском Жешуве — американцы продолжают зарабатывать на конфликте. Более того, формально США могут поставлять вооружения в рамках выделенного экс-президентом Джо Байденом 500 млн долларов. Поскольку транш был выделен прежней администрацией и одобрен конгрессом, то даже поставки оружия в рамках этой программы формально не нарушают трамповских обещаний.

Ключевое значение будет иметь скорость поставок и интенсивность применения бомб Киевом. Нынешняя авиация Украины не способна переломить ситуацию на поле боя, однако Киев активно перебирает все возможные варианты расширить парк боевых самолетов.