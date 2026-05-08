США предупредили о новой угрозе из-за войны с Ираном

США пытаются удержать союзников на Ближнем Востоке, которые начали отдаляться от американцев из-за затянувшейся войны с Ираном. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее стало известно, что госсекретарь Марко Рубио одобрил продажу сотен зенитно-ракетных комплексов и другого оружия ближневосточным партнерам на сумму 25,8 миллиарда долларов.

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, формальное решение Госдепартамента США не означает, что это оружие поступит союзникам в Персидском заливе в самое ближайшее время.

«С американской стороны это попытка показать, что Вашингтон об этих государствах не забыл, какие-то гарантии безопасности еще действуют. Хотя все отлично понимают, что США не способны и не готовы к этому. Все гарантии безопасности уже канули в лету, особенно после двухмесячной войны с Ираном», — отметил он.

Эксперт считает, что американцы такими действиями пытаются «мотивировать монархии залива не отдаляться», при том, что запасы ключевых вооружений, в том числе и систем Patriot и THAAD, истощены за два месяца боевых действий на Ближнем Востоке.

Для восстановления этих запасов США потребуется не менее пяти-семи лет, поэтому говорить о масштабной военной помощи союзникам сейчас не приходится, констатировал политолог.

Напомним, что США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. После провала мирного урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов».