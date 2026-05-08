Морпехам 177-го гвардейского полка вручили награды в зоне СВО

Военнослужащим 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» вручили государственные награды за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.

© ТК «Звезда»

Торжественная церемония прошла в одном из тыловых районов проведения СВО. Морпехов наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, а также медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени и Жукова.

Заместитель командира полка поблагодарил военнослужащих за службу, отметив проявленные мужество и героизм. Он также поздравил личный состав с наступающим Днем Победы и пожелал бойцам здоровья и скорого возвращения домой.

После церемонии перед военнослужащими выступили артисты ансамбля «Черные береты» и другие творческие коллективы. Для морских пехотинцев организовали мини-концерт с исполнением популярных песен.

Военнослужащие Восточного военного округа провели на Сахалине мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны Нины Харенко в преддверии 81-й годовщины Победы. Для нее выступили рота почетного караула и военный духовой оркестр.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.